Белград, , 16:47 — REGNUM В Сербии от болезней, вызванных коронавирусом, скончались 130 человек, сообщил 21 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения страны Златибор Лончар.

Кроме того, он заявил, что на сегодняшний день в стране выявлено более 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

«За последние сутки выявлено 260 новых зараженных. В больницы помещены 3 660 человек, 101 из них находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались пятеро граждан, из них трое — мужчины», — сообщил журналистам сербский министр.

При этом он рассказал, что с начала пандемии 977 пациентов уже признаны выздоровевшими.

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