Ташкент, 21 апреля 2020, 16:44 — REGNUM Количество летальных исходов заражения коронавирусом в Узбекистане достигло шести, сообщили 21 апреля в минздраве страны.
В ведомстве отметили, что 21 апреля скончался житель города Намангана 73 лет. Мужчина страдал рядом хронических заболеваний.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 20 апреля в Узбекистане количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1657, число излечившихся — 261.
Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане выявили 1657 человек, заразившихся коронавирусом