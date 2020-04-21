Стокгольм, , 16:22 — REGNUM По состоянию на 21 апреля количество тестов на коронавирус будет увеличено в Стокгольмском регионе. Предполагается, что в столице Швеции будет осуществляться по 5 000 тестов в день. Об этом 21 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Напомним, что ранее правительство Швеции объявило, что количество тестов на COVID-19 должно быть увеличено. Министр общественного здравоохранения утвердил стратегию того, как должна идти работа и как можно больше проверять социально значимые траты населения, прежде всего, работников сферы здравоохранения.

Предполагается, что 5 000 человек будут проходить тестирование в день к концу уже этой недели. Еще 2 000 человек в день должны проходить так называемые тесты на антитела. Тем не менее, на прошлой неделе представители Агентства общественного здравоохранения Швеции заявили, что эти анализы на антитела не показали достаточно высокого качества.