Стокгольм, , 16:37 — REGNUM В Швеции треть тех людей, которые скончались от заболевания COVID-19, — это пожилые жители, находящиеся в домах престарелых. В то же время Национальный совет по здравоохранению и социальному обеспечению Швеции призывает врачей, специализирующихся на предоставлении медицинской помощи старикам, избегать посещений и проводить больше консультаций с пациентами по телефону.

На этом фоне 21 апреля шведское издание SVT Nyheter сообщило о 81-летнем шведе с COVID-19, который до сих пор не может получить профессиональную медицинскую помощь в течении трех недель.

«Это предосудительно», — заявил Томас Андерссон, чей 81-летний больной отец не может увидеть врача уже более трех недель.

Журналисты SVT Nyheter рассказали, что тяжелобольной отец Андерссона с COVID-19 уже достаточно долгое время находится один в своей комнате в доме престарелых в северной части Стокгольма и не может получить помощь.

Несколькими днями ранее пожилой мужчина вернулся из отделения неотложной помощи. Тогда он еще не был инфицирован. Однако согласно его дневнику, он находился в одной палате с другим пациентом, зараженным коронавирусом. Теперь же пожилой швед не может получить медицинскую помощь уже три недели.