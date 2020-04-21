Стокгольм, , 16:42 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции в Швеции может парализовать производство мяса в стране. Это произойдет, если заболеет COVID-19 слишком много ветеринаров. Национальное продовольственное агентство сейчас ищет ветеринаров, которые в случае чего смогут заменить своих выбывших коллег. Об этом 21 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В Швеции прежде, чем производители мяса смогут реализовать свою продукцию на рынке, товар сначала должны проверить ветеринары. Однако в начале эпидемии коронавируса в стране Национальное продовольственное агентство Швеции увидело необычайно высокие показатели «отпусков по болезни среди ветеринаров».

Пока что нехватка персонала отсутствует, но в настоящее время власти Швеции повышают уровень нехватки персонала, призывая других ветеринаров временно подменить своих коллег и, если потребуется, принять участие в санитарной оценке мяса местных фермеров.

«Если это (нехватка ветеринаров) произойдет, это будет означать очень серьезную ситуацию для отрасли и потребителей», — заявила Ханс Агне, генеральный директор одной из шведских компаний, производящих мясную продукцию.