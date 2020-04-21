Стокгольм, , 16:48 — REGNUM В Швеции компенсация для родителей, которые будут находится дома с детьми, если школы закроются во время эпидемии коронавирусной инфекции, слишком мала. Так считает несколько противоборствующих сторон из политических партий в Риксдаге. К дискуссии поспешили подключиться и представители Центрального объединения профессиональных союзов Швеции. Об этом 21 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что правительство Швеции, возглавляемое Социал-демократической рабочей партией, хочет, чтобы родители могли получать деньги из фондов Шведского агентства социального страхования и таким образом оставаться дома со своими детьми, если будет принято решений властей закрыть все начальные школы в стране. Однако, теперь от нескольких оппозиционных партий и Центрального объединения профессиональных союзов исходит критика такого предложения правительства. Все дело в том, что они считают, что размер такой компенсации слишком мал.

«Это (увеличение выплаты) оказало бы значительное влияние на бюджет семей с детьми, и это положительно скажется как на детях, так и просто на семьях», — заявила Джулия Кронлид, представитель политики социального страхования Шведских демократов.

Представители Христианских демократов и Левой партии также обещали рассмотреть данный вопрос. Они уверены, что компенсационные выплаты родителям можно и нужно увеличить.