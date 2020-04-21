Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В Чувашии сегодня, 21 апреля, минздрав республики проинформировал о смерти третьего пациента с новой коронавирусной инфекцией. 73-летний мужчина скончался в результате сопутствующей «тяжелой хронической патологии», говорится на сайте ведомства.

«В республике зафиксирована третья смерть пациента с новой коронавирусной инфекцией. Мужчина 73 лет был госпитализирован в отдельную палату реанимационного отделения с клиническими признаками внебольничной пневмонии и сопутствующей тяжелой хронической патологией. Медицинская помощь пациенту была оказана в полном объеме, однако пациент скончался от обострившегося хронического заболевания», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что заболевание COVID-19 «подтвердилось посмертно».

20 апреля минздрав проинформировал о второй смерти: 68-летняя пациентка с новой коронавирусной инфекцией была госпитализирована «с тяжёлой сопутствующей патологией». Её подключили к аппарату ИВЛ, но спасти женщину не удалось.

Напомним, 15 апреля в республике скончалась первая пациентка, у которой было установлено заражение коронавирусом: ей было 79 лет, течение болезни также осложнили «хронические заболевания».

Какие именно патологии и хронические заболевания привели к смерти, не уточняется ни в одном из случаев.

По данным оперативного штаба России на 10:35 мск 21 апреля, только за последние сутки в Чувашии умерли три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Всего, по данным оперативного штаба России, в Чувашии скончались пять человек. Между тем, на сайте министерства здравоохранения приводятся данные о трёх скончавшихся, а на сайте управления Роспотребнадзора по Чувашии и вовсе нет оперативных данных об эпидемиологической ситуации в регионе.

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