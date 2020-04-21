Москва, , 12:53 — REGNUM Общественное телевидение России (ОТР) с 27 апреля запустит передачи с учебными материалами для школьников. Об этом 21 апреля заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин на пресс-конференции «Федеральные и региональные СМИ в период пандемии коронавируса».

«С 27 апреля в стране начнётся большой проект, который мы организовали вместе с Министерством просвещения Российской Федерации. В его подготовке лично принимал участие министр просвещения Сергей Кравцов. На канале Общественного телевидения России с девяти утра до 12 часов дня по будним дням будут идти учебные материалы видеоуроков, которые подготовлены по заказу Минпросвещения РФ», — заявил Волин.

По его словам, российские телеканалы в целом быстро отреагировали на то, что школьники отныне не посещают школу и находятся дома.

«В этой связи практически все телевизионные каналы значительно увеличили долю образовательных, просветительских и культурных передач в первой половине дня», — указал он.