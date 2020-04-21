Владикавказ, , 12:51 — REGNUM Власти Северной Осетии начали оказывать помощь жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за коронавируса. Первые выплаты получили уже 152 семьи. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров в обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Сумму денежной помощи он не уточнил, но отметил, что помощь оказывается тем, кто потерял доход в связи с введенным режимом самоизоляции.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать нуждающихся, <…> начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, 152 семьи уже получили денежную помощь», — заявил Битаров.

Он также отметил, что не оставлены в поле зрения и пожилые граждане, и малоимущие. Им будет оказываться помощь и далее.

Читайте также: Глава Северной Осетии пообещал помочь малообеспеченным семьям

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 20 апреля, в столице Северной Осетии произошел стихийный митинг. По некоторым данным, до полутора тысяч жителей потребовали от местных властей отмены режима самоизоляции, из-за которой многие семьи оказались в трудном материальном положении.