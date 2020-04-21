Москва, , 12:48 — REGNUM Новостные передачи активно замещают развлекательные программы на телевидении в период карантинных мер. Об этом 21 апреля заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин на пресс-конференции «Федеральные и региональные СМИ в период пандемии коронавируса».

«Новости всё больше и больше замещают собой развлекательные программы. Новостные форматы оказались крайне востребованными и используемыми», — заявил Волин.

Вместе с этим меняется и сетка вещания, продолжил он.

«Она больше ориентируется под тех людей, которые остаются дома. И мы также наблюдаем очень интересную историю, связанную с тем, что изменилось начало прайм-тайма. Раньше прайм-тайм на телевидении начинался в 18−19 часов, сейчас он начинается с 15 часов», — указал заместитель министра.

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