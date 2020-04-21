Иваново, , 12:37 — REGNUM Много случаев двухсторонних пневмоний, которые протекают бессимптомно, выявляют медики в Ивановской области, об этом 21 апреля на брифинге заявил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

В то же время, отметил Фокин, в регионе пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРЗ, сейчас отмечаются только единичные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в регионе заражение коронавирусом подтверждено у десяти человек, общее число подтверждённых случаев — 213.

С 4 марта на коронавирус протестированы 908 человек с диагностированной пневмонией, у десяти пациентов с пневмонией подтвержден диагноз COVID-19 (у одного из них — за последние сутки).

Добавим, что ранее Артур Фокин заявлял, что в целом количество диагностируемых случаев пневмонии в Ивановской области не превышает показатели 2018−2019 годов, однако медики констатируют: много тяжёлых случааев.

«Потенциально мы рассматриваем некоторые пневмонии как коронавирусные. Поэтому и лечение идет по схеме лечения коронавируса», — добавил Фокин.