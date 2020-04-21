Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 21 апреля региональный оперштаб по борьбе с SARS-CoV-2.

«Получившие положительные тесты 54 человека проживают в 14 городах и районах области», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось, что самому младшему пациенту, у кого подтверждён коронавирус, — 2,5 года, самому пожилому — 92 года. Среди тех, кто был госпитализирован, четверым понадобилась помощь аппаратов искусственной вентиляции лёгких, один пациент находился в крайне тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские врачи оценили состояние новых пациентов с коронавирусом