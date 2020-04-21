Москва, , 10:53 — REGNUM 45,5% пациентов с коронавирусом, у которых инфекцию выявили за последние сутки, не проявляют никаких клинических симптомов. Об этом 21 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным штаба, за последние сутки выявили 5642 случая заражения коронавирусом — общее число достигло 52 763, выздоровели 3873 человека, скончались 456 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 апреля под медицинским наблюдением в России из-за коронавируса оставались 139 тыс. человек. В российских лабораториях выполнили 2,14 млн тестов.

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