Москва, , 10:51 — REGNUM За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.

За весь период в России число летальных исходов среди инфицированных пациентов составило 456.

За сутки исследования подтвердили 5642 новых случаев заражения коронавирусом. Почти половина из них, 45,5%, не имели клинических проявлений болезни. Всего в России подтверждено заражение 52 763 человек из всех регионов страны. При этом главным очагом заражения остаётся Москва и Ближнее Подмосковье.