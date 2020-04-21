Новосибирск, , 10:51 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании «Автолидер», который по подложным документам зарегистрировал в Росреестре право собственности на несуществующие нежилые здания, якобы расположенные на ранее арендованных у мэрии Новосибирска земельных участках. Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, обвиняемый впоследствии как собственник воспользовался положениями земельного законодательства и выкупил у муниципального образования по льготной цене эти два участка, общая площадь которых составила более 9 тыс. кв. м. Ущерб бюджету Новосибирска составил более 26, 6 млн рублей.

Уточняется, что в настоящее время ущерб возмещён, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.