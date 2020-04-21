Чебоксары, , 10:48 — REGNUM В Чувашии официально установлено десять новых случаев инфицирования SARS-CoV2, о которых накануне сообщали в региональном министерстве здравоохранения. Эти данные подтвердил оперативный штаб России.

По данным на 10:35 мск 21 апреля, за сутки в Чувашии диагностировано десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 235 человек.

Кроме того, по данным оперативного штаба, за сутки в Чувашии скончались три пациента с коронавирусом. Всего за сутки в России умер 51 человек, у которых ранее диагностировали заражение SARS-CoV2.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под медицинским наблюдением остаются 1538 человека, в том числе 1260 находятся на карантине в домашних условиях.

Всего в стране зарегистрировано 52 763 заражённых SARS-CoV2 в 85 регионах. Выздоровели 3873 человека.

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