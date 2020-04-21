Москва, , 10:54 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом нового типа подтвердились в 78 субъектах РФ в течение минувших суток. Такие данные приводит 21 апреля оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего выявлено 5642 новых случая. Больше всего их в Москве, там положительными оказались тесты 3083 человек. В Московской области 718 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 127, в Нижегородской области — 101.

Далее по количеству идут Свердловская область — 84, Тульская область — 75, Башкирия — 74, Красноярский край — 64, Ростовская область — 54 и Татария — 50.

Лишь по одному случаю выявлено в Астраханской области, Севастополе и Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки зафиксированы смерти 51 пациента. Всего выявленных случаев заражения в России 52 763, скончались 456 человек.