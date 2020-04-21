Симферополь, , 10:48 — REGNUM В Крыму зарегистрировали заражение коронавирусной инфекцией у 11-летнего жителя Красногвардейского района. Об этом 21 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«У нас за истекшие сутки плюсом один заболевший. В Красногвардейском районе. Ребёнок 11 лет. Из семейного очага. Все контакты установлены, риска дополнительного заражения нет», — отметил глава региона.

По его словам, ребёнка изолировали сразу же при подтверждении коронавирусной инфекции у матери.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заражённых коронавирусом в Крыму на сегодняшний день составляет 46 человек, 23 человека уже выписали из больниц с выздоровлением.