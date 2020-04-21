Симферополь, 21 апреля 2020, 10:48 — REGNUM В Крыму зарегистрировали заражение коронавирусной инфекцией у 11-летнего жителя Красногвардейского района. Об этом 21 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, ребёнка изолировали сразу же при подтверждении коронавирусной инфекции у матери.
Как сообщало ИА REGNUM, общее число заражённых коронавирусом в Крыму на сегодняшний день составляет 46 человек, 23 человека уже выписали из больниц с выздоровлением.