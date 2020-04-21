Москва, , 10:45 — REGNUM Исследования подтвердили 5642 случая заражения коронавирусом в России за минувшие сутки. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения произошли в 78 регионах России. Более 45% не имели клинических проявлений болезни. За сутки умер 51 пациент с коронавирусом. Полностью выздоровели 427 человек.

Лидером по числу новых заражений по-прежнему остаётся Москва — 3083 случая. В Подмосковье — 718, в Петербурге — 127, в Нижегородской области — 101. Новые случаи заражения коронавирусом произошли в Свердловской (84), Тульской (75) областях, Башкирии (74), Красноярском крае (64), Ростовской области (54) и Татарии (50).

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса. За весь период умерло 456 человек, инфицированных коронавирусом. Выздоровели 3873 человека.