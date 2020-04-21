Нальчик, , 10:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт хищения бюджетных денежных средств при ремонте автодороги Прохладный — Советская. Украдено 23 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере, и о служебном подлоге, устанавливаются виновные сообщили 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Под подозрение попали сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии и руководство строительных компаний «Строй-Гранд» и «Каббалкглавстрой», которые заключили в 2014 году контракт на производство работ на сумму 246 млн рублей.

Подменив документы с реальными данными на сфальсифицированные, в которых были завышены объемы и стоимость работ, подрядчики предоставили их в минтранс. А должностные лица министерства, «сознавая, что подрядные организации не выполнили указанные работы», подписали документы об исполненном полностью контракте.

В настоящее время устанавливаются виновные и предпринимаются меры для возвращения похищенных денежных средств в бюджет.