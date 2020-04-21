Тула, , 10:44 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщил 21 апреля региональный оперштаб.

В числе заражённых жители Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Алексина, Щекинского, Белевского, Заокского, Богородицкого, Киреевского, Тепло-Огаревского, Кимовского, Одоевского и Ясногорского районов. В 16 случаях люди приехали из Москвы и Московской области, семь — имели контакты с прибывшими из столичного региона. Все остальные случаи заражения — от контактов с заразившимися ранее.

Также оперштаб сообщил о выписке с выздоровлением трёх жителей Тулы.

Отметим, что накануне, 20 апреля, оперштаб сообщал о 22 новых заболевших — за сутки число новых выявленных случаев выросло в 3,5 раза. Всего в Тульской области подтверждено 384 случая заражения коронавирусом.