Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM В Свердловской области подтвердили сразу 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном регштабе корреспонденту ИА REGNUM.

78 из 84 новых заражённых получили вирус в больнице № 1 Екатеринбурга, где произошло массовое заражение. Остальные 6 случаев подтвердили у жителей Екатеринбурга, Заречного и Полевского.

Теперь в регионе зафиксировано 233 случая заражения. Всего в стране за минувшие сутки подтверждили информацию о 5 тысяч 642 новых заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в ЦГБ №1 произошло накануне. Материалы о массовом заражении и действиях руководства больницы поданы в прокуратуру и Следственный комитет.