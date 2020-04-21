Сорочинск, Оренбургская область, 21 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В городе Сорочинск Оренбургской области команда детского театра мод «Эдельвейс» шьет защитные маски. Коллектив запустил акцию «Сошьем маски! Поможем городу!» и ежедневно раздаёт по заявкам до 100 масок.
«Сегодня, в период сложной эпидемиологической ситуации, сидя дома на карантине, мы не можем остаться безучастными к проблемам страны и нашего города», — отметила руководитель театра Ольга Воротынцева. По ее словам, ребята отложили пошив модных коллекций, костюмов и начал шить маски для нуждающихся бесплатно.
Сшитые маски дети передают в центр соцзащиты населения, волонтёрам, полицейским, почтальонам, продавцам.