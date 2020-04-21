Барнаул, , 10:42 — REGNUM Жара, накрывшая Алтайский край, вынуждает власти ввести особый противопожарный режим в шести районах. Как сообщает сегодня, 21 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, речь идёт об Усть-Пристанском, Шипуновском, Краснощёковском, Калманском, Первомайском и Шелаболихинском районах, где соответствующими постановлениями вводятся ряд запретов: на посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах), на разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ.

По данным Алтайского ЦГМС на территории Алтайского края сохраняется 3, 4 классы пожарной опасности в лесах.

Как уже сообщал о ИА REGNUM, в прошедшие выходные, несмотря на режим самоизоляции, многие граждане выезжали на природу и дачи. Всего было зарегистрировано более 300 пожаров.

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