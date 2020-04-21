Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM За последние сутки в Петербурге зафиксировали 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, за все время пандемии в Северной столице вирус диагностировали у 1973 человек.

Кроме того, в Петербурге за сутки подтверждены три новых летальных исхода среди зараженных коронавирусом. Всего в городе умерли 11 человек с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России обнаружили 5 тыс. 642 случая заражения коронавирусом в 78 регионах, доведя общее число до 52 тыс. 763 человек, за 24 часа подтвердили 51 летальный исход. За весь период в России скончалось 456 зараженных коронавирусом.

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