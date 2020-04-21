Москва, , 10:46 — REGNUM Российские специалисты подтвердили новые случаи заражения коронавирусом, он выявлен у 5642 человек за минувшие сутки. Об этом сообщает 21 апреля оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее количество выявленных случаев теперь составляет 52 763. Выздоровели 3873 человека, из них 427 — за последние сутки. Скончались от последствий заражения 456 человек, за сутки зарегистрирован 51 смертельный случай.

Новые случаи выявлены в 78 регионах РФ.

За сутки проведено около 90 тыс. тестов на коронавирус, общее количество проведённых тестов превышает 2,14 млн.