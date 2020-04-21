Махачкала, , 10:45 — REGNUM Волонтеры в Дагестане в рамках всероссийской акции #МыВместе доставили порядка 20 тыс. продуктовых наборов нуждающимся жителям региона. Благотворительные мероприятия прошли как в Махачкале, так и в других городах и районах республики, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе министерства по делам молодежи региона.

Акция #МыВместе, направленная на оказание помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса, реализуется в Дагестане с начала апреля. Особое внимание уделяется пожилым и маломобильным людям. За три недели к акции присоединились 28 общественных организаций, благотворительных фондов и предпринимателей, а также более 2,1 тыс. волонтеров.

Кроме того, молодежным ведомством организована работа по передаче средств индивидуальной защиты волонтерам, сотрудникам больниц и комплексных центров социального обслуживания муниципалитетов. По последним данным, роздано около 11 тыс. масок, антисептиков и перчаток.