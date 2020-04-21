Барнаул, , 09:40 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не исключает, что при обострении аллергических заболеваний их будут путать с коронавирусной инфекций. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM состоявшееся накануне, 20 апреля, совещание, в ходе которого президент России Владимир Путин отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ещё не пройден, он, в частности, отметил:

«В ряде случаев так оно и будет. Как утверждает академик Чучалин, потребуется дифференциальная диагностика между коронавирусной инфекцией и аллергическими заболеваниями органов дыхания. Тем более поллиноз так же может сопровождаться лихорадкой и затруднением дыхания. В условиях пандемии при значительной настороженности и пациентов и медперсонала речь может идти о гипердиагностике COVID-19.

Кроме того, весьма вероятен вариант сочетания этих патологических состояний, ведь наличие одной болезни совсем не исключает появления другой. Если же говорить именно о дифференциальной диагностике, то ключевое значение приобретает изучение анамнеза пациента, наличие в нем сведений о ранее переносимом поллинозе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося накануне, 20 апреля, правительственного совещания, которое провёл президент России Владимир Путин, о необходимости начать обучение врачей, чтобы они не путали коронавирус с аллергическими заболеваниями, заявил академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин. Глава государства считает, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди, и власти должны сделать всё, чтобы сгладить его.

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