Москва, , 08:54 — REGNUM В России с начала 2020 года отмечено снижение количества преступлений, совершённых людьми без стабильного заработка. Согласно статистическим данным МВД РФ, этот показатель за январь — март уменьшился на 3,5%.

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Так, по данным правоохранительного ведомства, из свыше 220 тыс. человек, которые были задержаны за три месяца текущего года, почти 142 тыс. не имеют постоянного источника дохода, пишет ТАСС. Также на 16,8% (до 773 человек) сократилось количество безработных, задержанных за совершение преступлений.

Регионам — антилидерами по числу задержанных за совершение противоправных деяний без стабильного заработка стали Северная Осетия — Алании (88,3%), Чечня (88%) и Дагестан (79,4%). При этом в другой северокавказской республике — Ингушетии — больше всего за этот период было совершено преступлений уже ранее судимыми гражданами (74,1%). На втором месте по этому показателю Новгородская область (68,4%). Далее идёт Подмосковье (67,7%).

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По данным МВД, почти 36 тыс. задержанных преступников — женщины, 9 тысяч — учащиеся или студенты, более 8 тысяч — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, за первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений. Наиболее криминальным регионом в стране стала Москва, где было совершено 23,9 тысячи преступных деяний. Почти в два раза меньше противоправных деяний зарегистрировано в Московской области — 12,1 тысячи.

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