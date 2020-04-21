Пермь, , 07:27 — REGNUM Из Вьетнама в Россию вернулась группа жителей Пермского края. Из-за пандемии коронавируса пермские туристы в чужой стране и при содействии региональной власти смогли приехать в Россию, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин просил о помощи вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикову федерального министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. 20 апреля шесть пермяков были взяты на борт самолета, выполнявшего рейс Камрань-Новосибирск. В ближайшее время других авиарейсов из Вьетнама в Россию не будет.

Сейчас группа пермских туристов находится на карантине в новосибирском санатории. По истечении двух недель они вернутся в Пермь.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермских туристов вызволили из Таиланда