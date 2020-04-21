Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Разработчики популярного симулятора жизни The Sims 4 объяснили, что как в игре будет реализована функция вязания. Об этом 21 апреля сообщил портал Digital Spy.

Новый пакет Stuff Pack будет включать в себя ассортимент эксклюзивной одежды, которая изначально будет заблокирована. Она будет появляться в доме после того, как её «свяжет» один конкретный персонаж. Отмечается также, что в новом обновлении появятся кресла-качалки, которые будут похожи на обычные кресла, но с новыми функциями, одной из которых и станет вязание.

Ранее создатели The Sims 4 рассказали о том, как они занимаются разработкой игры в режиме карантина. Они сообщили, что команда проекта начала работать удалённо с 16 марта 2020 года и сейчас занимается очередным большим дополнением.

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