Челябинск, , 07:23 — REGNUM Вернувшиеся из Турции на Урал туристы будут на две недели размещены в обсерваторах. Жителей Челябинской области поселят в санатории «Изумруд», сообщает пресс-служба губернатора Алексея Текслера.

На борту самолёта, который вылетит днём 21 апреля в Екатеринбург, забронированы места для 34 жителей Южного Урала. В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге их встретят представители полиции, областного минздрава и областного управления Роспотребнадзора. Автобус за ними уже отправлен.

В обсерваторе туристы будут обеспечены всем необходимым. Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 апреля в Екатеринбург из Турции прибудет самолёт с жителями Уральского федерального округа. А в Казань оттуда же сегодня смогут улететь жители Приволжского ФО.

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