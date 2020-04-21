Белград, , 07:19 — REGNUM Военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац в Сербии был продезинфицирован специалистами радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ совместно с их сербскими коллегами, 21 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Российские военные обработали внутренние помещения здания, а военнослужащие из Сербии провели работы на территории воинской части рядом со зданием.

Всего за сутки общими усилиями российских и сербских химиков обработан 21 объект в четырех городах Сербии — Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар и Ниш.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля военнослужащие из РФ и Сербии начали дезинфекцию в медцентрах сербских городов Белград и Ниш.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Сербии