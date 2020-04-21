Токио, , 07:07 — REGNUM Около половины больниц Японии, лечащих больных с COVID-19, повторно используют одноразовые медицинские маски, передает телеканал NHK со ссылкой на данные опроса.

Опрос проводился среди врачей и персонала из 128 медучреждений Японии. Из 75 больниц, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, лишь в шести врачи регулярно меняют одноразовые маски. В 34 медучреждениях врачам выдают по одной маске на день, в 23 — на два-три дня. А в 12 больницах врачам приходится использовать одноразовые медицинские маски в течение более четырех дней.

Телеканал отмечает, что одной из причин эпидемии в Нью-Йорке стала острая нехватка средств защиты для врачей и персонала больниц, имеющих дело с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Японии достигло 11 137 человек. За сутки в стране 25 человек умерли от осложнений COVID-19.

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