Нью-Дели, , 06:57 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии увеличилось за последние 24 часа на 1,3 тысячи и составляет 18 601, сообщает индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия.

В это число входят 590 летальных исходов от заболевания COVID-19 и 3251 случай выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля стало известно, что власти Индии заказали у Южной Кореи 500 тысяч наборов для диагностики коронавирусной инфекции.

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