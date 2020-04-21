Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер. Об этом 21 апреля сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что компания провела по этому поводу консультации с губернаторами штатов США. Facebook уже удалила посты, в которых содержались высказывания в поддержку людей, не согласных с мерами, которые предпринимают власти страны. Авторы этих публикаций поддерживали антикарантинные выступления в штатах Калифорния, Нью-Джерси и Небраска.

«Если штат не запрещает проведение мероприятия в это время, мы разрешаем его организацию на Facebook», — сообщили корреспондентам издания представители Facebook, добавив, что по этой же причине соцсеть будет блокировать страницы мероприятий, содержание которых входит в противоречие с рекомендациями штата, касающимися социального дистанцирования.

Ранее газета The Washington Post заявила, что организацией антикарантинных выступлений занимается ультраправая группировка, располагающаяся в штате Миннесота. Статья была опубликована на сайте издания 20 апреля 2020 года.

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