Эль-Кувейт, , 06:07 — REGNUM Решение продлить всеобщие выходные в Кувейте до конца мая приняли власти государства в связи со вспышкой коронавируса, 20 апреля сообщает гостелевидение эмирата KTV.

Постановление распространяется на работу всех государственных ведомств и общественных организаций. Кроме того, власти Кувейта решили увеличить продолжительность комендантского часа в стране на три часа. По новым требованиям он будет длиться с 16.00 до 08:00, а не с 17.00 до 06:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Кувейте также продляли время комендантского часа — на два дополнительных часа.

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