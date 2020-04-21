Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Поклонники Doom Eternal заметили, что выпущённый недавно официальный саундтрек отличается от музыки, котрую слышали геймеры в Doom 2016. Об этом 20 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Один из поклонников обратил внимание пользователей Twitter на худшее качество трека BFG Division из Doom 2016 с версией Doom Eternal.

https://twitter.com/thatACDCguy/status/1251690243389927424

В комментарии в итоге пришёл сам автор музыки Мик Гордон, который сообщил, что он не является автором новой версии композиции и никогда бы не сделал её такой, какой она получилась.

«Я не микшировал его и не сделал бы этого. Вы сможете заметить, что я микшировал небольшую горстку треков (Meathook, Command and Control и т. д.)», — написал Гордон.

https://twitter.com/Mick_Gordon/status/1251828567882600448

Позже музыкант сообщил фанатам: он сомневается в том, что снова будет работать вместе со студией id Software.

Когда журналисты PC Gamer спросили его про ситуацию с треком и о том, какие отношения у него сложились с id и Bethesda, он уклонился от прямого ответа, сообщив лишь, что «гордиться своей работой» и «вкладывает в неё сердце и душу».

Мик Гордон — это австралийский композитор и саунд-дизайнер, который знаком геймерам в качестве автора музыки к различным играм. Он написал композиции для таких проектов, как F.E.A.R. 3, Need for Speed, Wolfenstein, Doom, Prey и других.

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