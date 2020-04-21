Вашингтон, , 05:23 — REGNUM К игре Resident Evil 3 Remake выпустили модификацию (мод), которая заменяет всех врагов на динозавров. Об этом 20 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Мод получил название Dino Evil 3 Remake, разработчики опубликовали на YouTube видео с демонстрацией игрового процесса. Издание отметило, что таким образом они утолили «голод» всех ностальгирующих по играм серии Dino Crisis, которые компания Capcom пока обходит стороной, сконцентрировавшисьна ремейках Resident Evil.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в многопользовательский симулятор выживания Resident Evil: Resistance добавили Джилл Валентайн из Resident Evil 3. Создатели игры также сообщили, что новое обновление введёт в неё злодея Николая Зиновьева.

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