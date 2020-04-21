Сеул, , 05:21 — REGNUM Девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили за прошедшие сутки в Южной Корее, сообщает южнокорейский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в республике достигло 10 683. Отмечается, что из новых девяти пациентов пятеро приехали из-за границы.

Также за сутки в Южной Корее от осложнений COVID-19 скончался один человек. Общее число умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, выросло до 237.