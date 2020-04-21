Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Вашингтон намерен добиваться от Сеула увеличения платы за содержание американского воинского контингента в Южной Корее, заявил президент США Дональд Трамп 20 апреля на пресс-конференции.

Трамп добавил, что южнокорейские власти предлагали «определенную сумму» в качестве оплаты за присутствие войск США на своей территории, но в Белом доме отвергли данное предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта агентство KBS распространило информацию о том, что американские власти требуют от Сеула увеличения расходов на содержание контингента США до $4 млрд.

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