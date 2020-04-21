Рига, , 00:20 — REGNUM Кристина Мисане освобождена из тюрьмы, сообщил портал LSM. ИА REGNUM много писало в начале 2020 года о деле гражданки Латвии Кристины Мисане, объявленной по обвинению в похищении детей в международный розыск ЮАР, и задержанной в Дании.

В ЮАР Мисане грозило тюремное заключение сроком на 15 лет. Дания готовилась к выдаче Мисане Южно-Африканской республике. В Латвии была развёрнута целая кампания против экстрадиции, поддержанная президентом страны Эгилом Левитсом, премьером Кришьянисом Кариньшем, главой МИД Ринкевичем и министром юстиции Бордансом. В результате выдвижения новых обвинений против Кристины Мисане со стороны латвийской прокуратуры в подделке документов, уклонении от выполнения решения суда о порядке общения с ребёнком, использовании чужого платёжного средства, власти Дании отменили решение об экстрадиции Мисане в ЮАР и передали её Латвии.

Спустя два месяца тюремного заключения Мисане достигла соглашения с латвийской прокуратурой, в котором признала свою вину. В качестве наказания к ней было применено два месяца лишения свободы, срок которых истёк сегодня. Таким образом, Мисане освобождена из тюрьмы по отбытию срока наказания.