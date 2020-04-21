Эр-Рияд, , 00:20 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Саудовской Аравии превысило 10 тыс. и достигло 10 484, сообщает Saudi Press Agency.

Согласно данным саудовского минздрава, за прошедшие сутки в стране было выявлено 1122 новых случаев заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. При этом около 73% новых пациентов не являются гражданами Саудовской Аравии.

Также за 20 апреля в стране скончались шесть человек от осложнений COVID-19. Общее количество летальных исходов в стране от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, достигло 103.

Отмечается, что в настоящее время лечение в Саудовской Аравии получает 8891 человек. Из них 88 находятся в критическом состоянии.