Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер распорядился продлить до 30 июня запрет на передвижения американских военнослужащих внутри страны и за рубежом в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает 20 апреля пресс-служба Пентагона.

Как уточняется, ограничения распространяются как на военных, так и на гражданских служащих министерства обороны США, а также на членов их семей — в случае если поездки последних осуществляются за государственный счёт.

Согласно последним данным, заражение коронавирусом выявлено уже у 3,4 тысячи американских военнослужащих и свыше 1,9 тысячи чиновников Пентагона.

Всего, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по COVID-19 на основе официальных данных, на территории Соединённых Штатов зафиксировано уже более 776 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 41 тысячи человек скончались.