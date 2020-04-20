Дакка, 20 апреля 2020, 23:54 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бангладеш достигло 2948, сообщили 20 апреля в минздраве страны.
За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения в Бангладеш выросло на 492, количество летальных исходов — на десять.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Бангладеш достигло 101, число излечившихся достигло 85.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бангладеш введённый из-за пандемии карантин ужесточён.
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