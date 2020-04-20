Москва, , 23:42 — REGNUM В Москве за сутки скончались ещё 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 20 апреля в столичном оперативном штабе.

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Как уточняется, возраст умерших — от 31 года до 94 лет. По данным штаба, у большинства пациентов имелись сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит. Четверо умерших страдали сахарным диабетом.

Сообщается также, что 31-летнему пациенту был поставлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом».

Согласно последним данным, в Москве подтверждено уже 26 350 случаев заражения коронавирусом, 1838 из которых выявлено за последние сутки. Скончались 233 пациента, 176 человек излечились и были выписаны из больниц.