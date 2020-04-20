Женева, Швейцария, , 23:36 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что главные испытания для человечества в связи с пандемией коронавируса еще впереди. Об этом он сказал сегодня, 20 апреля, на брифинге.

«Поверьте, самое сложное — впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию. Многие попросту не понимают, что это за вирус», — сказал генеральный директор ВОЗ.

Напомним, что по состоянию на 20 апреля в мире подтверждено почти 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. С момента начала пандемии выздоровели 644 тысячи человек. Скончались — 168 906 человек.