Приштина, , 00:18 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 20 апреля прокомментировал отправку Сербией 1000 тестов на коронавирус в дар Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telgrafi, Лайчак от лица главы миссии ЕС в Косово Натальи Апостоловой, главы Евлекса (специальная миссия ЕС), послов Швейцарии, Великобритании и Норвегии, а также координатора ООН по развитию призвал косовских партийных деятелей отбросить политические разногласия в период разногласия в период пандемии.

«Инициативы по региональному сотрудничеству очень важны при решении вызовов настоящего времени», — подчеркнул представитель ЕС.

Напомним, представители косовской оппозиции, в частности Демократическая партия Косово Кадри Весели и Альянс за будущее Косово бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная назвали «унизительным» то, что правительство Альбина Курти приняло тесты в дар от Сербии, словно забыв о том, что в условиях их резкой нехватки в период, когда тестирование является главным способом остановить распространение вируса, такое поступление не могло быть лишним.

По мнению представителей косовской оппозиции, принятие правительством Курти данных тестов «дает Сербии стратегическое преимущество над Косово в глазах международного сообщества».

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