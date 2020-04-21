Приштина, , 00:05 — REGNUM Посол Германии в Приштине Христиан Хельдт 20 апреля поблагодарил Косово за проявленную солидарность с Европейским Союзом перед лицом угрозы коронавируса.

На своей странице в социальной сети Twitter Хельдт опубликовал следующее:

«Спасибо, Косово, мы, Западные Балканы и Европа, вместе и будем вместе, пока не справимся с этим положением».

Напомним, 19 апреля здание правительства Косово окрасилось синий и золотой в знак солидарности с ЕС, где от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось более 70 тысяч человек.

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