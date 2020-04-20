Кострома, , 20:22 — REGNUM Костромские власти призвали горожан сообщать о нарушении режима самоизоляции в правоохранительные органы, передает ИА REGNUM. Большая часть выявленных случаев инфекции в регионе имеет завозной характер.

Наталья Диева © ИА REGNUM

«Мы видим, что коронавирус появляется не только в Костроме, подключаются в большом количестве муниципальные образования Костромской области. В чём причина: граждане, которые находились на работе в других субъектах России, когда в Москве вели режим особого перемещения, были вынуждены вернуться в Костромскую область. Динамика очень наглядно говорит о том, что коронавирус — привозной… Я призываю всех, кто возвращается в Костромскую область, строго соблюдать режим самоизоляции. И если соседи видят, что кто-то прибывает и соблюдает режим самоизоляции не в полной мере, нужно обязательно информировать правоохранительные органы. Пожалуйста, будьте бдительны и внимательны», — сказала на встрече с журналистами 20 апреля заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.

Регистрацию всех приезжих в регионе ввели с 1 апреля. В соответствии с распоряжением губернатора Сергея Ситникова от 31 марта 2020 года людей, прибывающих в регион, обязали сообщать о своем приезде на горячую линию, самоизолироваться дома на 14 дней и следить за здоровьем. Вместе с этим в области до 1 июня приостановили прием во всех гостиничных организациях. По состоянию на вечер 20 апреля в Костромском регионе подтверждено 70 случаев заражения SARS-CoV2.